Минуллина: зарубежные инвесторы вложились в восемь районов Татарстана

Минуллина сообщила, что восемь районов Татарстана привлекли иностранные инвестиции в 2026 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​ За первые полгода 2026 года восемь районов Татарстана привлекли иностранные инвестиции, сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на пресс-конференции «Татар-информа».