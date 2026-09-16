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Татар-информ

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Минуллина: зарубежные инвесторы вложились в восемь районов Татарстана

Минуллина: зарубежные инвесторы вложились в восемь районов Татарстана

Минуллина сообщила, что восемь районов Татарстана привлекли иностранные инвестиции в 2026 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​ За первые полгода 2026 года восемь районов Татарстана привлекли иностранные инвестиции, сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на пресс-конференции «Татар-информа».

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