Минуллина: зарубежные инвесторы вложились в восемь районов Татарстана

Минуллина сообщила, что восемь районов Татарстана привлекли иностранные инвестиции в 2026 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» За первые полгода 2026 года восемь районов Татарстана привлекли иностранные инвестиции, сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на пресс-конференции «Татар-информа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС РТ оставил под...
- Депутат Бессараб ...
- Удары ВСУ повреди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым