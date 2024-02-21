Додик: Республика Сербская отвергает присоединение к санкциям против России

Глава Республики Сербская в Боснии и Герцеговине Милорад Додик заявил о стремлении отвергнуть любую возможность присоединиться к антироссийским санкциям на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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