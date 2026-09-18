Венгрия хочет отказаться от российского газа

Венгрия сможет полностью обеспечить себя газом из нероссийских источников уже через год — к октябрю 2027 года, заявил министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань.
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