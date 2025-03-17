Украина и Европа ставят условия России для возобновления рабочих отношений

Западные санкции против России в итоге могут быть отменены, если это обеспечит Украине безопасность и справедливые компенсации, заявил журналу Politico верховный чиновник Киева по санкциям на фоне активизации двусторонних переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Москвой в попытке положить конец конфликту.
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