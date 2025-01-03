Суд встал на защиту НПЗ: «Яндекс» обязан скрыть информацию

Решение, обязывающее компанию «Яндекс» ограничить доступ к картографическим и фотоматериалам, отображающим инфраструктуру одного из ключевых российских нефтеперерабатывающих заводов, принял московский суд.
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