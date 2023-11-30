Парадизо: Скалони покинет сборную Аргентины после Кубка Америки — 2024

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони близок к уходу из национальной команды. По информации журналиста Лео Парадизо, специалист отработает на Кубке Америки 2024 года, а затем покинет сборную Аргентины.
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