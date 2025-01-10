Русские войска близки к полной зачистке Дзержинска от ВСУ

Русские войска почти завершили зачистку Дзержинска от украинских боевиков. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что небольшая группа ВСУ удерживает позиции на шахте «Торецкая», в то время как сопротивление сосредоточено в частных домах.