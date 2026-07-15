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Zero Hedge

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New Women's Athletics Guidelines Crack Down On 'Sexualizing' Camera Angles

New Women's Athletics Guidelines Crack Down On 'Sexualizing' Camera Angles

New Women's Athletics Guidelines Crack Down On 'Sexualizing' Camera Angles Authored by Calum Patterson via Dexerto, New broadcasting guidelines have been introduced in Europe to prevent women athletes from being sexualized through camera angles and slow-motion replays.

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