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Следственный комитет подтвердил подрыв жд-моста в Курской области

Следственный комитет подтвердил подрыв жд-моста в Курской области

В СК подтвердили, что мост в Курской области, с которого товарняк упал на дорогу, был подорван.В Курской области, как и в Брянской, мост был подорван.

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