Бережное обращение с отходами и природой: в Пермском Политехе объяснили важность полигонов для ТКО

Фото: макровектор Полигоны твердых бытовых отходов являются экологически чистой альтернативой свалкам, занимающим в России площадь 4 млн га.
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