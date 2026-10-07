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Иркутск Сегодня

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Лидеры экологической открытости: Эн+ Уголь вошла в тройку добывающих компаний России

Компания «Эн+ Уголь» вошла в тройку лидеров среди российских компаний нефтегазового и горнодобывающего комплекса по итогам оценки экологической открытости в области сохранения биоразнообразия, проведённой российским природоохранным Фондом «Природа и люди».

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