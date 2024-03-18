Шоколадный медовик со сметанным кремом

Сегодня у меня для вас замечательный рецепт шоколадного медовика со сметано-сливочным кремом. Сладкие, тонкие коржи с потрясающим медовым ароматом и шоколадным вкусом и воздушный крем с лёгкой кислинкой, что может быть вкуснее? После приготовления вы получите 8 порций Время приготовления: 140 минут ….