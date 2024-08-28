Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил за трехдневное прекращение огня в секторе Газа, чтобы предоставить возможность провести кампанию по вакцинации против полиомиелита.
Боррель призвал к трехдневному перемирию в Газе
Комментарии
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Анна Ахметзянова
Время упущено. За все время существования Палестина так и не стала независимым государством,а посему должна стать Израилем .Сидеть и ждать,что за тебя кто-то решит твои проблемы-глупо.
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19 час.
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