Предпринимательницу из Южного Тушина подозревают в организации убийства собственного сына

Столичная прокуратура передала в суд дело о покушении на убийство. Перед судом предстанут 51-летняя Елена Камышникова и 68-летняя предприниматель из Южного Тушина Ляля Эльмурзаева, обвиняемые в покушении на организацию убийства по найму и пособничестве.