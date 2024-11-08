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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Предпринимательницу из Южного Тушина подозревают в организации убийства собственного сына

Столичная прокуратура передала в суд дело о покушении на убийство. Перед судом предстанут 51-летняя Елена Камышникова и 68-летняя предприниматель из Южного Тушина Ляля Эльмурзаева, обвиняемые в покушении на организацию убийства по найму и пособничестве.

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