“Чебурашка”. Контратака. Противник отброшен. На окраине теплится бой. В наш окоп сквозь прицел осторожно, Смотрит зорко боец с сединой.
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“Чебурашка”. Контратака. Противник отброшен. На окраине теплится бой. В наш окоп сквозь прицел осторожно, Смотрит зорко боец с сединой.
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