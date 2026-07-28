Ставропольские питомники впервые отправили яблоневые саженцы в Индию

Ставропольские питомники впервые начали поставлять яблоневые саженцы в Индию. Первая партия посадочного материала составила 100 тысяч молодых деревьев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в беседе с Life.
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