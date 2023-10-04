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Украинским военачальникам Россия заранее определит наказание

Украинским военачальникам Россия заранее определит наказание

Эксперты объяснили практический смысл многолетних расследований преступлений украинских террористов @ REUTERS/Valentyn Ogirenko Tекст: Андрей Резчиков Российские следователи заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов.

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