Украинским военачальникам Россия заранее определит наказание

Эксперты объяснили практический смысл многолетних расследований преступлений украинских террористов @ REUTERS/Valentyn Ogirenko Tекст: Андрей Резчиков Российские следователи заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов.
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