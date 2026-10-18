105 лет назад Ленин подписал декрет о создании Крымской автономии в РСФСР 105 лет назад, 18 октября 1921 года, Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) и Совет народных комиссаров (СНК) РСФСР приняли декрет об образовании Крымской Автономной Советской Социалистической Республики в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.