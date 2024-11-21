Актер Сорбо: в США скоро не останется психов у власти, желающих войны с Россией

В США скоро не останется умалишенных политиков, которые желают открытой войны с Россией. Об этом заявил в социальной сети X американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла".
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