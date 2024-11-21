Актер Сорбо: в США скоро не останется психов у власти, желающих войны с Россией

Э

Элла

Смотришь на этих уродов во власти США и думаешь: что у них в головах? Почему им не живётся, обязательно надо влезть в другие страны? Это же надо так ненавидеть русских, которые не граничат с ними и ничего плохого им не сделали. Своих же проблем хватает. А такие люди в Америке, как режиссёр и актёр Кевин Сорбо, придают уверенности, что не всё ещё так плохо с этой страной.