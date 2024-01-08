В Захаровском районе 45-летний мужчина погиб на пожаре 7 января

Загорелся жилой дом в селе Катагоща, данные о происшествии поступили спасателям в 21:21. Огонь вспыхнул в деревянном строении, которое было обложено кирпичом - распространение пламени удалось остановить, пожар затронул лишь 20 квадратных метров из двухсот.