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В Захаровском районе 45-летний мужчина погиб на пожаре 7 января

В Захаровском районе 45-летний мужчина погиб на пожаре 7 января

Загорелся жилой дом в селе Катагоща, данные о происшествии поступили спасателям в 21:21. Огонь вспыхнул в деревянном строении, которое было обложено кирпичом - распространение пламени удалось остановить, пожар затронул лишь 20 квадратных метров из двухсот.

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