BFMTV: Макрон задействует до 7 тысяч солдат из-за нападения на школу в Аррасе

Глава Франции Эммануэль Макрон после заседания о безопасности утвердил развернуть в стране до 7 тыс бойцов сил «Sentinelle» после инцидента нападения с ножом на школу в городе Аррас, по итогам которого погиб учитель.
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