Военно-исторические музеи подписали соглашения по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне

Они стали частью проекта по созданию единого патриотического пространства в России В Петербурге состоялась стратегическая сессия Ассоциации исторических и военно-исторических музеев, об этом сообщает пресс-служба Музея Победы.
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