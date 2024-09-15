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Петербургский дневник

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Военно-исторические музеи подписали соглашения по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне

Военно-исторические музеи подписали соглашения по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне

Они стали частью проекта по созданию единого патриотического пространства в России В Петербурге состоялась стратегическая сессия Ассоциации исторических и военно-исторических музеев, об этом сообщает пресс-служба Музея Победы.

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