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На Украине за сутки зафиксировано 3096 случаев коронавируса

На Украине за сутки зафиксировано 3096 случаев коронавируса

На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 3096 человек. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 199 769 случаев COVID-19, сообщает украинский Минздрав.

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