Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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На шее у народа: о непомерных заработках артистов из бюджета и сможет ли культура жить на самоокупаемости

На шее у народа: о непомерных заработках артистов из бюджета и сможет ли культура жить на самоокупаемости

Записки актера. Здравствуйте! А может ли выжить искусство на самоокупаемости? А если оно спорное и новаторское? Сможет ли кино собрать зрителя без бюджетных денег? Продолжат ли обогащаться наши «звёзды» без иждивения за счёт налогов? И самое главное - почему государство кормит и содержит такое большое количество создателей пошлых фильмов и спектаклей? Филипп Киркоров, Сергей Гармаш, Константин Богомолов.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
БАБЛО ОНИ ПИЛЯТ!!
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17 час.
М
Михаил
Наконец то здравые мысли и рассуждения появились на горизонте! Дай Бог минкульт начнет работать по настоящему надоела пошлятина и замызганные рожи!
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15 час.
ог
олег годисов
Общая идея вызывает одобрение. О госбюджете: действовать по старому анекдоту: -&quot;Дорогой, кто ее ужинает, тот ее и танцует!&quot;
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