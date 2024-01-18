На шее у народа: о непомерных заработках артистов из бюджета и сможет ли культура жить на самоокупаемости

Записки актера. Здравствуйте! А может ли выжить искусство на самоокупаемости? А если оно спорное и новаторское? Сможет ли кино собрать зрителя без бюджетных денег? Продолжат ли обогащаться наши «звёзды» без иждивения за счёт налогов? И самое главное - почему государство кормит и содержит такое большое количество создателей пошлых фильмов и спектаклей? Филипп Киркоров, Сергей Гармаш, Константин Богомолов.