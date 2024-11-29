Тени Януковича: 10 лет украинской драмы ничему не научили Тбилиси

Минувшей ночью в грузинской столице снова было жарко. Оппозиция вновь пошла в наступление – на проспекте Руставели выросли баррикады, полиции не раз пришлось применить водометы и слезоточивый газ, более 30 сотрудников МВД пострадали.
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