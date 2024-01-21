Раненый российский боец записал предсмертное видео и выжил

Раненый российский боец в своем предсмертном видео продекламировал стих о Родине. Доброволец Константин Головин рассказал на камеру, что вколол себе две дозы мощного обезболивающего препарата, но «дальше ползти бессмысленно».
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