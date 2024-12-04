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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Профсоюз оказал материальную помощь медработникам Бобруйска, воспитывающим детей с инвалидностью.

Профсоюз оказал материальную помощь медработникам Бобруйска, воспитывающим детей с инвалидностью.

Поддержка различных категорий граждан всегда в приоритете профсоюзов. Так, накануне Дня инвалидов Республики Беларусь, отмечаемого 3 декабря, 45 работников организаций здравоохранения Бобруйска, воспитывающих детей с инвалидностью, в соответствии с решением, принятым на заседании президиума городского комитета Белорусского профсоюза работников здра .

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