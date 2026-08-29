Любимый герой на больших экранах: премьера мультфильма «Лунтик» прошла в Севастополе

В Севастополе прошла премьера нового мультфильма «Лунтик». Обратная сторона Луны». Маленький пришелец отправится навстречу приключениям, чтобы помочь семье воссоединиться.
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