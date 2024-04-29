В Петербурге определили порядок ежегодной выплаты ко Дню Победы

Кто и в каком порядке получит по 10 или по 5 тысяч рублей к 9 мая в Северной столице, установили постановлением городского правительства о реализации главы 33-1-3 регионального Социального кодекса «Дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне», которое подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.