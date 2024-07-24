Очевидец описал момент взрыва Land Cruiser с офицером ГРУ в Москве

Очевидец взрыва автомобиля Land Cruiser в Москве, внутри которого, предварительно, находились офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрей Торгашев вместе с супругой, описал момент детонации.
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