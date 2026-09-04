Из-за аварийного отключения света под угрозу срыва попал корпоратив «Транснефти». Мероприятие должно было пройти в здании на Красном Пути, где внезапно пропал свет.
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