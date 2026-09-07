«Интервидение-2026»: Россия готовится к новой музыкальной битве. Кто представит страну и почему конкурс становится альтернативой мировым шоу Елена ГалицкаяМеждународный музыкальный конкурс «Интервидение» продолжает набирать обороты и постепенно превращается в одно из главных культурных событий на мировой сцене.
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