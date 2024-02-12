Финны заранее бегут от российских войск

Попытки властей Финляндии усилить военный резерв страны привели к прямо противоположному результату. Сотни финских резервистов стали отказываться от военной службы, поняв, что теоретически их могут заставить воевать против России.
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