В Петербурге задержан мужчина, стрелявший в девочку на детской площадке

Возбуждено уголовное дело Полиция задержала 47-летнего уроженца Петербурга, стрелявшего в 10-летнюю девочку на детской площадке, рассказали в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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