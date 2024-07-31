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Петербургский дневник

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В Петербурге задержан мужчина, стрелявший в девочку на детской площадке

В Петербурге задержан мужчина, стрелявший в девочку на детской площадке

Возбуждено уголовное дело Полиция задержала 47-летнего уроженца Петербурга, стрелявшего в 10-летнюю девочку на детской площадке, рассказали в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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