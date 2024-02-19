Греция и Польша выступили за выдвижение на новый срок фон дер на пост главы председателя ЕК

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник, 19 февраля, заявил, что он и его польский коллега Дональд Туск поддержали Урсулу фон дер Ляйен в выдвижении на пост председателя Европейской комиссии (ЕК) на очередной срок, – сообщает телеканал ERT-news.