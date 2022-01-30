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Вирусолог связал распространение COVID-19 с низкими темпами вакцинации

Вирусолог связал распространение COVID-19 с низкими темпами вакцинации

Стремительное распространение "омикрона" происходит из-за его более быстрого размножения и преодоления вакцинной защиты, заявил вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

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