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Европейская машина черной антироссийской пропаганды набирает обороты

Европейская машина черной антироссийской пропаганды набирает обороты

Не секрет, что западная информационная машина особенно любит истории, в которых отдельное событие можно быстро превратить в символ грядущей катастрофы.

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