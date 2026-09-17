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Татар-информ

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В МЧС напомнили о мерах безопасности в туман, ожидающийся 18 сентября в РТ

В МЧС напомнили о мерах безопасности в туман, ожидающийся 18 сентября в РТ

Как сообщает УГМС РТ, ночью и утром 18 сентября в Татарстане местами ожидается туман. «Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам.

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