Шок! Пилот выпрыгнул из самолета и оставил молодую девушку одну в салоне

Пилот, который обучал 22-летнюю студентку, принял решение выпрыгнул прямо во время урока. В результате девушке пришлось самостоятельно приземлять самолёт, когда её наставник находился на высоте 250 метров.
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