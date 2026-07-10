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Богданович переизбран главой ФХБ до 2030 года: «Благодарен за доверие. Президент Беларуси ставит задачу показать высокий результат, перед нами есть планка, которую мы должны преодолеть»

В Минске прошла отчетно-выборная конференция Федерации хоккея Беларуси. Руководство организации представило отчет о проделанной работе за прошедшие 12 месяцев.

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