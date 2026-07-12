Жительница Приангарья разработала экскурсионный проект по северным территориям

На севере Иркутской области рождаются новые туристические маршруты! В Братске депутаты Законодательного собрания Иркутской области Татьяна Молостова и Евгений Зенкин обсудили уникальный проект, разработанный предпринимателем из Железногорска-Илимского Полиной Турляковой.
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