Путин впервые отошел от традиции в выборе лучшего волонтера года

Президент Владимир Путин слегка изменил подход к выбору лучшего волонтера. Два года подряд победителями премии «Мы вместе» становились герои именно тех лет, люди, пришедшие на помощь другим в критических ситуациях.
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