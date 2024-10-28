Зеленский признал риск прекращения поддержки США при победе Трампа

TASS/Zuma Владимир Зеленский признал, что существует риск прекращения поддержки Украины со стороны США при победе на предстоящих выборах бывшего главы Белого дома и кандидата в американские лидеры от республиканцев Дональда Трампа.
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