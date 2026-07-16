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University Of California Suspends Move To Restore Standardized Testing

University Of California Suspends Move To Restore Standardized Testing

University Of California Suspends Move To Restore Standardized Testing Authored by Jonathan Turley, A University of California advisory board suspended the much-celebrated planned review of the system’s admissions policies to bring back standardized testing requirements for undergraduate applicants.

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