University Of California Suspends Move To Restore Standardized Testing Authored by Jonathan Turley, A University of California advisory board suspended the much-celebrated planned review of the system’s admissions policies to bring back standardized testing requirements for undergraduate applicants.
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