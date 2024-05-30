Кандидат в президенты США Кеннеди-младший призвал начать переговоры с РФ

У Вашингтона есть возможности для диалога с Москвой Независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Соединенным Штатам следует начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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