Украинские школьники будут учиться на родном языке в четырех школах на севере страны

37 С 1 сентября 2025 года украинские первоклассники в Единецком, Окницком, Рышканском и Бричанском районах получат возможность учиться в классах с преподаванием на родном языке и с обязательным изучением родного языка.
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