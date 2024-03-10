la Stampa: В Италии заявили, что Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО

Комментируя заявление Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину и заявление об этом властей Польши, глава итальянского оборонного ведомства Гвидо Крозетто в интервью газете la Stampa заявил о том, что Франция и Польша не могут говорить от имени всего НАТО.