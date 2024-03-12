Реванш Киева и роковая ошибка Москвы: Новый поворот на фронтах, который нельзя допустить

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Комментарии
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Ратник Ратник
Отвоевал 12 лет. думал, деьти будут жить в мире. Сын третий год на передке. Дважды ранен. Однго не понимаю, какого Х российской армии ЗАПРЕЩАЮТ использование любого имеющегося вооружения, даже неядерного? И кто (или что) за этим стоит?
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12 час.
Вадим Лебедев
Там &quot;верхушки&quot;, как выяснилось - не важны. Всегда находится - очередной, управляемый клоун. Сломить нужно силу (ВСУ и другие силовые структуры), тогда и &quot;элита&quot; разбежится.  И на западе, все же видят... что за клоуны - у руля западного мира.
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10 час.
Вадим Лебедев
Путин-же им сказал - &quot;Мы ещё не начинали...&quot;
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10 час.

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