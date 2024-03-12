Реванш Киева и роковая ошибка Москвы: Новый поворот на фронтах, который нельзя допустить

Ратник Ратник Отвоевал 12 лет. думал, деьти будут жить в мире. Сын третий год на передке. Дважды ранен. Однго не понимаю, какого Х российской армии ЗАПРЕЩАЮТ использование любого имеющегося вооружения, даже неядерного? И кто (или что) за этим стоит?

Вадим Лебедев Там "верхушки", как выяснилось - не важны. Всегда находится - очередной, управляемый клоун. Сломить нужно силу (ВСУ и другие силовые структуры), тогда и "элита" разбежится. И на западе, все же видят... что за клоуны - у руля западного мира.