Блохин: Встреча Рубио с Лавровым вряд ли завершится прорывом в переговорах

Политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вряд ли завершится прорывом в переговорах по урегулированию украинского конфликта.
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