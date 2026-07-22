Блохин: Встреча Рубио с Лавровым вряд ли завершится прорывом в переговорах

Новости внутренней и внешней политики в России

Политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вряд ли завершится прорывом в переговорах по урегулированию украинского конфликта.