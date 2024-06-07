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На ПМЭФ поспорили, что важнее ИИ или человек

На ПМЭФ поспорили, что важнее ИИ или человек

К 2030 году Россия может потерять свое четвертое место среди мировых экономик, об этом заявил Герман Греф, открывая деловой завтрак Сбербанка в рамках ПМЭФ, главной темой которого стало технологическое развитие экономики.

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